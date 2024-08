Elodie punge (in ben due occasioni) Taylor Swift

Elodie sarà il prossimo volto del calendario Pirelli e fra le pagine del quotidiano Repubblica ha parlato di quell’esperienza. “Essere donna è scabroso. Quindi c’è un controllo sul corpo, oggi più che mai. Mi accusano di s3ssualizzare e mi fa ridere: vorrei chiedere cosa significa. Il punto è proprio questo: più uno viene accusato per l’uso della propria libertà di espressione, più significa che conduce una lotta giusta. […] “Sono stata accusata, mi accusano, mi accuseranno. Non mi preoccupa. Ci sono altri problemi, quelli veri”.

Calendario Pirelli a parte, in questi giorni Elodie ha parlato anche col quotidiano La Stampa in merito al suo prossimo tour negli stadi (nel dettaglio farà due date: allo stadio di Milano ed a quello di Napoli). Quando il giornalista le ha fatto notare che canterà a San Siro “dopo il successo di Taylor Swift”, la cantante ha così precisato: “Sarà bellissimo, un grande traguardo. Però preferisco dire dopo Laura Pausini [non dopo Taylor Swift, ndr] e poi canterà lì anche Elisa: per noi musiciste italiane è più difficile raggiungere certi obbiettivi“. Una risposta un po’ patriottica che è stata poi condita con una frecciatina: “E poi, confesso: a me Taylor Swift non piace. Per carità: brava, bella, professionista, ma io preferisco Beyoncé. È un po’ come l’amatriciana che mi piace più della carbonara: bona anche quella, però..“. Insomma, guai a accostare troppo Elodie a Taylor Swift, eh.

Elodie parlando di Taylor Swift pic.twitter.com/kkLLiM6SO2 — about_ron (@Tedenzialmente) August 14, 2024

