Elodie questa settimana è finita sulla copertina del nuovo numero di Grazia che ha realizzato per lei un servizio fotografico pazzeschissimo.

Oltre ad aver spiegato perché è finita la storia d’amore con Marracash, la cantante ha annunciato che tornerà in radio con un nuovo singolo in uscita a marzo (giustamente lascerà sgonfiare il Festival di Sanremo, prima di tornare su iTunes). Il brano – dal titolo tutt’ora top secret – ha già un video ufficiale diretto dai Morelli Brothers, che hanno realizzato anche il servizio fotografico.

Non solo musica, perché Elodie presto debutterà anche nei panni di attrice per il film cinematografico Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa.

In merito al Festival di Sanremo, Elodie ha così commentato:

“Salire su quel palco spaventa, a me tremavano le gambe, ma poi ho capito che la chiave per affrontarlo era divertirmi e, al solito, essere me stessa. Gli artisti in gara quest’anno vengono da tanti mondi musicali diversi, alcuni di loro sono miei amici veri, come Elisa, Mahmood e Michele Bravi. Non vedo l’ora di ascoltarli”.