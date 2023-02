Elodie parla della discussione con l’artista A.O ad Amici: “Consiglio violento”

Sette anni fa l’artista A.O durante il serale di Amici consigliò ad Elodie di mettere più leggerezza nelle sue esibizioni. Quel suggerimento scatenò una lunga discussione con Elisa (qui il video).

“Emani una tensione che spesso mi distoglie. Vorrei che fossi più leggera e più distesa. Penso che dovresti trascendere dalle tematiche che affronti e vibrare di più. – disse l’artista A.O – Io dico ad Elodie una mia sensazione. Dico che mi piace la sua voce, ma che percepisco questa cosa. Tu Elisa non puoi negare una mia percezione! Altrimenti devi venire tu qui al mio posto”.

Elodie scoppiò a piangere: “Io non faccio propaganda del mio dolore. Ok stiamo andando oltre e non è dignitoso! Ho capito. Farò del mio meglio adesso, grazie del consiglio. Stiamo entrando nelle cose personali. Come vivo il dolore io sono cose mie. Devo mettere più leggerezza? Lo farò, basta“.

Elodie ricorda la discussione con l’artista A.O.

In un’intervista rilasciata a Davide Maggio, Elodie ha ricordato il botta e risposta con la cantante di Quan*o Nas*e Un Am*re.

“Sì, io la amo. Sono fan di A**a O*a, ci siamo incontrate ad Amici e non ci siamo capite. Poi ho riascoltato quello che mi ha detto e mi sembra che, in realtà, lei mi stesse dicendo quello che sto facendo adesso. Ho la sensazione che la O*a avesse capito che c’era una leggerezza in me che non avevo tirato fuori e quindi raccontavo la mia vita dal dolore e invece potevo pensare a raccontare la leggerezza. Rivedendo adesso quel ‘consiglio violento’, perché non avevo recepito, è stato lungimirante”.

Elodie ha chiuso l’intervista rivelando chi secondo lei potrebbe vincere questo Festival di Sanremo: “Se devo scommettere 50 euro divido a metà. Punterei 25 euro su Marco Mengoni e 25 euro su Colapesce e Dimartino”.