Elodie ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: l’intervista

Elodie, ospite da Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, ha offerto un’anteprima dei suoi concerti negli stadi esibendosi con “1 Ora” e “Mi Ami Mi Odi”, accompagnata da quattro ballerine, che descrive come sue amiche. Anche se si conoscono da poco, Elodie si sente come una “zia” per loro, apprezzandone la bellezza e l’intelligenza. Sottolinea la sua protezione e il piacere nel ballare insieme, evidenziando la connessione che sentono sul palco.

Riguardo al suo nuovo album, Elodie ha dichiarato che è più aggressivo e tagliente nei testi, esprimendo un senso di arroganza giovanile. Si sente in un periodo di “adolescenza adulta”, riflettendo l’evoluzione della sua musica e della sua persona.

Un momento saliente dell’intervista è stato quando Elodie ha confessato a Fazio di essere distratta da una signora del pubblico in prima fila. Ha trovato che la presenza della donna fosse così coinvolgente da sentirsi in intimità con lei, affermando: “Per me siamo io, Fabio e la signora.” Questa interazione ha suscitato risate e affetto, sottolineando il legame tra l’artista e il suo pubblico.

Insomma, l’esibizione e l’intervista hanno messo in luce non solo il talento di Elodie, ma anche il suo modo unico di interagire con il pubblico e le sue ballerine, creando un’atmosfera di convivialità e autenticità che caratterizza il suo nuovo lavoro musicale.