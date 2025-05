ELODIE: “Mi Ami Mi Odi” – Un’Analisi Profonda

Elodie non ha bisogno di presentarsi. “Mi Ami Mi Odi” esprime la sua essenza: “prendimi così, o lasciami perdere”. Il disco, composto da dodici tracce, esplora un’identità frammentata e passionale, caratterizzata da vulnerabilità e ferocia. Non è solo un album, ma un dispositivo emotivo che si collega al suo prossimo “The Stadium Show”, articolato in quattro atti e quattro alter ego: Erotica, Magnetica, Audace, Galattica. Qui si manifestano sentimenti come rabbia, solitudine e una femminilità audace che non chiede scuse.

L’album si apre con “Odio Amore Chimico”, un manifesto di synth tesi e beat pulsanti, seguito da una serie di brani uptempo come “Thaurus” e “1 Ora”, un momento di omologazione sia lirica che musicale. La seconda metà offre un cambiamento radicale: “Muah” evoca l’atmosfera di una notte d’estate in un club, mentre “In Grado”, con Lorenzza, si costruisce in un climax emotivo. Il finale con “Raro” è stiloso e sospeso, una dolce dichiarazione d’amore conclusa da un assolo di sax.

Il disco non è perfetto, ma Elodie non cerca la perfezione; desidera autenticità tra pose pop e momenti intimi. Il suo approccio è chiaro: o la ami o la odi. L’album merita di essere ascoltato, sebbene alcuni brani possano risultare ripetitivi. La tracklist è variegata, con punteggi che oscillano da 6,50 a 7,00, mostrando una diversità di emozioni e stili che caratterizzano il suo lavoro.