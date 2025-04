ELODIE “MI AMI, MI ODI”: Scopri il Video del Nuovo Singolo

Esce oggi “MI AMI MI ODI”, il primo singolo e title track del nuovo album di Elodie, in arrivo venerdì 2 maggio. Prodotto da Dardust, il brano rappresenta un’innovativa fusione di sonorità pop, elettroniche e orchestrali, sottolineando la capacità di Elodie di oltrepassare i confini musicali e di sperimentare.

Il videoclip, diretto da Attilio Cusani, presenta una delle quattro versioni artistiche di Elodie, quella Erotica. In questo video, Elodie incarna sensualità attraverso una coreografia intensa, immersa in un gioco di luci bianche e verdi, che crea un’atmosfera ipnotica da club. Un elemento centrale è una croce, presente anche nelle cover dell’album, che diventa un palcoscenico per l’esibizione provocatoria e erotica dell’artista e delle sue ballerine, formando un’unica entità in movimento.

Le quattro copertine del progetto discografico rappresentano i vari atti di “Elodie The Stadium Show”, ognuno dedicato a diverse sfaccettature artistiche: Erotica, Magnetica, Audace e Galattica.

Elodie è pronta a incontrare il suo pubblico con l’“Elodie The Stadium Show”, che si svolgerà in due date evento: l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona di Napoli, dove sarà la prima donna a esibirsi in questo stadio. Nina Kraviz, famosa DJ e produttrice internazionale, sarà presente come special guest in uno dei quattro atti. Per maggiori informazioni e acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale di Elodie e i suoi profili social.