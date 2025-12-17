Elodie lancia album live The Stadium Show

Elodie ha concluso l’ultima tappa del suo tour con un messaggio di arrivederci, ma continua a sorprendere i fan con annunci a sorpresa. Il più recente è l’uscita del suo primo album live, “The Stadium Show (Live @ San Siro 2025)”, disponibile da venerdì 19 dicembre 2025 e già acquistabile in pre-order. Il disco rappresenta la chiusura simbolica di un anno straordinario per l’artista e si configura come un regalo speciale per il pubblico prima della pausa prevista.

L’album è nato dalla memorabile data evento allo Stadio San Siro di Milano, tenutasi lo scorso giugno, uno spettacolo che ha segnato una svolta decisiva nella carriera di Elodie. “The Stadium Show (Live @ San Siro 2025)” non è soltanto la registrazione di un concerto, ma un vero e proprio racconto musicale e visivo che restituisce l’atmosfera unica dello stadio milanese.

L’album sarà disponibile in formato doppio CD con quattro cover differenti, ognuna dedicata a uno degli atti che hanno composto lo spettacolo dal vivo e il suo album “Mi Ami Mi Odi”: Magnetica, Erotica, Galattica e Audace. Dopo il concerto evento di Milano, Elodie si è esibita anche allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, diventando la prima donna a salire sul palco dello stadio napoletano.

Il 2025 è stato per Elodie un anno di successi e conferme, dalla partecipazione al Festival di Sanremo con “Dimenticarsi alle 7”, certificato oro, alla pubblicazione dell’album “Mi Ami Mi Odi”, entrato direttamente al terzo posto della classifica FIMI e certificato oro. I numeri parlano chiaro: oltre 183 milioni di stream, la certificazione oro per il singolo omonimo e per “Yakuza” feat. Sfera Ebbasta.

Dopo aver concluso il tour “Elodie Show 2025” nei palasport, l’artista tornerà dal vivo con una nuova tournée “Elodie Show 2027”, annunciata poco dopo quella dell’anno sabbatico. Il calendario di Elodie Show 2027 prevede tappe in diverse città italiane, tra cui Ancona, Roma, Napoli, Bari, Milano, Firenze e Bologna.