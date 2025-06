Elodie infiamma San Siro: un concerto da non perdere!

Elodie si esibisce il 8 giugno 2025 al San Siro, inaugurando la stagione concertistica negli stadi italiani. Con un palco essenziale e una scenografia curata, presenta uno spettacolo che unisce musica e performance visive, riflettendo una femminilità forte e libera. La sua band, composta da coriste e musicisti, accompagna il concerto che si struttura in vari blocchi narrativi, ispirati al nuovo album “Mi Ami Mi Odi”.

Il primo segmento è un mix di successi in cui Elodie sfodera la sua versione più pop e glamour, alternando costumi e atmosfere. Presenti anche ospiti d’eccezione come Achille Lauro e Gianna Nannini, che arricchiscono lo show con duetti significativi.

Il concerto evolve in un’interruzione di stile club, con la DJ Nina Kraviz che trasforma il San Siro in un rave, portando una nuova energia alla serata. Il finale del concerto viene contraddistinto da un forte messaggio sociale, con riferimenti alla comunità LGBTQ+ e rivendicazioni per la libertà femminile, rese visibili anche attraverso la partecipazione di drag queen.

Dopo il concerto di Milano, Elodie si esibirà a Napoli il 12 giugno 2025. I biglietti per entrambi gli eventi sono ancora disponibili.

