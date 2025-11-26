Elodie incanta il pubblico a Messina

14.2 C
Durante la tappa di Messina del suo tour, Elodie ha regalato al pubblico un momento indimenticabile dopo uno screzio con un fan molesto. La cantante ha invitato un fan sul palco, trasformando il concerto in un’esperienza memorabile.

La serata era già carica di emozioni, grazie anche alla dedica speciale che Elodie aveva rivolto all’amica Ornella Vanoni. Poi, con un annuncio inatteso, ha espresso la sua volontà di fare qualcosa che non aveva mai fatto prima. Davanti al pubblico in delirio, si è avvicinata al ragazzo e, con un sorriso, gli ha detto: “Io ho sempre detto una cosa, che l’avrei fatto senza persone sul palco. Però… dai sali”. Il giovane, emozionatissimo, l’ha raggiunta e l’ha abbracciata, mentre lei gli spiegava rapidamente cosa avrebbero fatto, prendendolo per mano per rassicurarlo.

A quel punto Elodie ha intonato a cappella “La coda del diavolo”, il brano realizzato insieme a Rkomi, poi ha passato il microfono al fan, che ha iniziato a cantare senza esitazioni. In pochi secondi il palazzetto si è trasformato: i due hanno ballato, cantato e condiviso una performance irresistibile, diventata subito virale sui social.

Mentre Elodie calca i palchi italiani con il suo tour autunnale nei palazzetti, il suo compagno Andrea Iannone ha concesso un’intervista recente, svelando i retroscena su Elodie e rivelando alcuni aspetti della loro vita privata.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

