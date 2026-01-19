Elodie in Thailandia con ballerine

Elodie è in vacanza in Thailandia con le sue ballerine e i rumors su una sua presunta relazione con una di loro, Franceska Nuredini, continuano a circolare. La situazione si è fatta ancora più interessante dopo che una delle ballerine, Giulia Pelagatti, ha pubblicato due foto su Instagram che la ritraggono insieme a Franceska Nuredini in una vasca da bagno, completamente nude e ricoperte solo da petali di rosa.

Le foto non sono state pubblicate da Elodie, ma solo da Giulia Pelagatti, e mostrano un momento di intimità e sensualità tra le due ragazze. Ciò che ha accentuato il gossip è il fatto che si pensa che la foto sia stata scattata da Elodie, che sarebbe quindi stata presente nella stessa vasca con le sue amiche.

Intanto, c’è anche la questione della presunta fine della relazione tra Elodie e Andrea Iannone. Le foto di Elodie con le sue ballerine e gli avvistamenti di Iannone con un’altra donna, Rocío, fanno pensare che tra i due sia finita. Tuttavia, la verità sullo stato sentimentale di Elodie è ancora sconosciuta e solo lei sa cosa sta realmente accadendo. La cantante romana continua a divertirsi con le sue amiche in Thailandia e a pubblicare foto sexy e allusive che stuzzicano i fan.