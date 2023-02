Elodie in aeroporto, la polizia arriva per sedare una sua lite: “Ero impazzita”

È finalmente disponibile su Prime Video il documentario di Elodie dal titolo Sento Ancora La Vertigine, un capitolo in tre puntate che ripercorre le tappe della sua carriera, fra album e Festival di Sanremo. La notizia che però in queste ore sta facendo il giro del web è quella che riguarda un aneddoto accaduto in aeroporto un po’ di tempo fa. A raccontarlo in prima persona è stata proprio la cantante.

“Non hai capito che ho fatto: sono impazzita. Stavo lì in aeroporto, a Pescara non ricordo, ed ero sovrappensiero. E all’improvviso sento uno al telefono parlare di me e dire ‘È passata una che somiglia a Elodie’. Io ero sempre nel mio mondo. Poi lo sento ancora aggiungere ‘Sta sotto effetto di qualcosa’. Ho perso le staffe, sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La Polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono impazzita!”

I tre episodi del documentario Sento Ancora La Vertigine sono stati prodotti da Matteo Rovere e Leonardo Godano e sono stati diretti da Nicola Sorcinelli. Si tratta di una produzione Grøenlandia in collaborazione con Prime Video. Ma questa non è l’unica sorpresa per i fan di Elodie, dato che da circa dieci giorni possono ascoltare anche il suo nuovo album, Ok. Respira, che contiene fra i tanti brani i singoli: Bagno A Mezzanotte, Tribale, Vertigine, la colonna sonora Proiettili (del film Ti Mangio Il Cuore, presentato alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia), Purple In The Sky e Due.

Elodie, il suo 2023

Un film, un documentario, un album e Sanremo.

Il 2023 è iniziato alla grande per Elodie.

