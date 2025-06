Elodie: guadagni e successi nel 2024 e previsioni per il 2025

Il bilancio 2024 di Margarita Srl, la società che gestisce i diritti d’autore di Elodie, rivela un incremento significativo delle entrate. La cantante ha guadagnato 1.386.854 euro, con un aumento di 218.235 euro rispetto all’anno precedente. Questo rappresenta una crescita notevole, considerando che nel 2022 il fatturato era di 689.603 euro. L’utile netto del 2024 si attesta a 163.000 euro.

La crescita è attribuibile non solo alla musica, ma anche ai lavori come modella e doppiatrice. La liquidità della società è di 842.881 euro, con debiti ridotti a 295.970 euro, coincidenti con il mutuo per la sede a Milano, valutata quasi mezzo milione di euro.

Per il 2025, si prevede un aumento dei guadagni, poiché Elodie ha avviato diverse iniziative: ha partecipato al Festival di Sanremo, pubblicato un nuovo album, tenuto concerti negli stadi di Milano e Napoli e annunciato un tour autunnale. A queste attività si aggiungono campagne pubblicitarie, apparizioni speciali e sponsorizzazioni su Instagram.

