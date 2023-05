Elodie e Mengoni insieme per una hit estiva: sono il terzo duetto annunciato

Il duetto fra Elodie e Marco Mengoni sta per diventare realtà.

A distanza di un paio di settimane dal (tanto improbabile, quanto riuscito) featuring fra Blanco e Mina, la discografia italiana ha deciso di far unire le forze a molti loro artisti per batter cassa grazie ai tormentoni estivi.

E se la casa discografica Warner Music Italy ha celebrato l’ingresso di Fedez facendolo duettare con Annalisa e Marracash ha chiamato a rapporto Tananai, Elodie – come già scritto – si unirà a Marco Mengoni. Ad anticipare la loro collaborazione è stato Mattia Buonocore per DavideMaggio.it.

“Hanno gareggiato da avversari all’ultimo Festival di Sanremo e si contendono persino un David di Donatello ma sono amici da tempo” – si legge su DM – “Ora per Elodie e Marco Mengoni è tempo di unire le forze (e le ugole). DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi che l’interprete di Due e quello di Due Vite si preparano ad un duetto estivo. Da un lato il cantante uomo che più ha catalizzato l’attenzione negli ultimi mesi (dal trionfo a Sanremo all’Eurovision, qui la nostra intervista pre sanremese in cui scommetteva su Elodie), dall’altro l’interprete super chiacchierata che si prepara al debutto al Forum d’Assago e che ha alle spalle più di un tormentone estivo (qui la nostra intervista).

L’accoppiata Marco Mengoni-Elodie promette di dare dal filo da torcere agli “sfidanti” nell’arena estiva. A cominciare dalla coppia – anticipata su queste pagine – formata da Marracash, tormentato ex amore di Elodie, e Tananai. Fedez, invece, canterà con Annalisa e gli Articolo 31. Nel frattempo Marco Mengoni si prepara al ritorno all’Eurovision: canterà nella finale di sabato 13 maggio 2023. Il 26 maggio uscirà Materia (Prisma), terzo capitolo della trilogia discografica che conterrà undici brani”.