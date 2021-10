Da settimane ormai si rincorrono rumor sulla fine della storia tra Elodie e Marracash. Il mese scorso la cantante di Andromeda su Vanity Fair si è limitata a parlare di ‘storia faticosa’: “Come va la relazione con Marracash? Diciamo che è stimolante, però anche faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi io e lui. Io sono molto più leggera. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi. Per adesso escludo l’ipotesi di diventare madre, Oggi non voglio figli perché non accetterei di essere deludente. Ho paura: non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile“.

Ad avvalorare le voci della rottura sono arrivate delle foto pubblicate da Chi. Negli scatti finiti sul settimanale di Signorini si vede Elodie in compagnia di un ragazzo che potrebbe aver preso il posto del rapper nel suo cuore. Si tratta di Davide Rossi, modello e marketing manager, ma che in passato è stato anche a L’Isola dei Famosi. I due lo scorso 10 ottobre sono stati visti rientrare a casa dopo una serata passata con degli amici.

Dopo l’addio ad Elodie, Marracash pensa ad un’altra artista.

Ma se Elodie è stata paparazzata con un modello, Marracash pare abbia messo gli occhi su un’altra cantante, Rosmy. A lanciare questo scoop è stato Ivan Rota su Dagospia.

“I fan sono andati in tilt per il gossip sulla presunta fine della storia tra il rapper Marracash e Elodie. Nessuno dei due ha per ora o confermato o smentito le voci che circolano. Siamo però in grado di fornirvi un dettaglio esclusivo di cui tutta Milano parla: alla base della rottura ci sarebbe l’interessamento del rapper per un’altra cantante in ascesa ovvero la bella e darkissima Rosmy. Lei é anche attrice di teatro ed é erede della famiglia di musicisti di arpa e violino e girovaghi Trinchitella. Insomma, un pezzo da novanta”.

Elodie e Marracash mia coppia prefe che pensavo sarebbe durata per tutta la vita e invece anche qui ho sbagliato devo rivedere la mia concezione di per sempre evidentemente — Bed Girl 🕸🎃 (@VickyDamicis) October 13, 2021