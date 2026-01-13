14.3 C
Gossip

Elodie e Franceska Nuredini in Thailandia

Negli ultimi mesi, sono circolate numerose indiscrezioni su una possibile relazione tra Elodie e Franceska Nuredini, la ballerina che ha fatto parte del corpo di ballo della cantante nel suo tour recentemente concluso. Le ultime foto pubblicate da Elodie sul suo profilo Instagram sembrano confermare queste voci.

Elodie si sta riprendendo dal lungo tour con un viaggio in Thailandia, solo donne, dove si è recata con la sua ballerina Franceska Nuredini. Le foto pubblicate mostrano le due donne insieme mentre si divertono in discoteca e provano il cibo locale per strada. Alcune foto le ritraggono abbracciate al tramonto, mentre altre le mostrano intente a provare i cibi locali.

Intanto, il pilota motociclistico Andrea Iannone, legato a Elodie dal 2022, è stato paparazzato in compagnia di Rocio Munoz Morales, un’attrice spagnola. Gli scatti pubblicati mostrano Iannone e Rocio Munoz Morales mentre lasciano un esclusivo relais di lusso a cinque stelle. La fine della storia tra Iannone ed Elodie sembra ormai certa, dopo che la cantante aveva condiviso su Instagram alcune immagini delle festività natalizie trascorse senza il pilota. L’incontro tra Iannone e Rocio Munoz Morales sembra andare oltre una semplice amicizia.

