Elodie e Franceska, nuova coppia?

A Milano, due figure molto seguite dai paparazzi sono tornate al centro del gossip: Elodie e Franceska Nuredini. Dopo una vacanza in Thailandia, le due sono state fotografate insieme per un servizio di Chi e sembrano essere “inseparabili”. Le immagini mostrano la loro quotidianità condivisa, con una sosta dal parrucchiere e il rientro a casa di Elodie.

Le foto mostrano le due donne muoversi affiatate, senza particolare attenzione a schermarsi, come se stessero semplicemente vivendo la giornata. Il settimanale insiste sui dettagli, come sorrisi, complicità e naturalezza nel muoversi fianco a fianco, un linguaggio del corpo che parla più di qualsiasi dichiarazione.

Non c’è alcuna conferma ufficiale sulla natura della loro relazione, ma le immagini sembrano suggerire una presenza costante e una frequentazione che potrebbe andare oltre l’amicizia. Le foto mostrano una serenità vissuta senza clamore e l’impressione è quella di una quotidianità condivisa. Se arriverà una definizione, sarà una scelta delle dirette interessate. Per ora, a raccontare è solo l’obiettivo.