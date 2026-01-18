Andrea Iannone e Elodie sono al centro di uno dei gossip più discussi del momento. Nonostante i tanti segnali, la coppia non conferma la rottura. Il pilota motociclistico manifesta malinconia sui social, mentre Elodie si diverte in vacanza in Thailandia con le ballerine del suo corpo di ballo.

La relazione tra Elodie e Andrea Iannone sembra essere a rischio, e gli ultimi giorni hanno acceso il gossip come non mai. Elodie è stata fotografata in Thailandia insieme alle ballerine, tra cui Franceska Nuredini, e sembra felice e spensierata. Nel frattempo, Andrea Iannone ha postato alcuni scatti malinconici sui social, accompagnati da un brano di Geolier che parla di amore e distanza.

Il post di Iannone ha preoccupato i fan, che si chiedono a che punto sia la relazione con Elodie. Fino a poco tempo fa, le voci del gossip parlavano di una presunta gravidanza della cantante e di una relazione destinata a durare nel tempo. Tuttavia, le ultime notizie rivelano che Iannone è stato avvistato con Rocio Munoz Morales, ex di Raul Bova.

Elodie, dal canto suo, sembra non curarsi della situazione e continua a divertirsi in vacanza. Ha postato foto e video sui social che la ritraggono insieme alle amiche, tra cui Giulia Pelagatti, in momenti di intimità e sensualità. I fan si chiedono che fine farà la relazione con Iannone, che sembra sempre più lontana.