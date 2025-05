Elodie e Andrea Iannone: anello e matrimonio in arrivo?

Dopo la relazione con Marracash, Elodie è rimasta single fino all’estate del 2022, quando rumors su una possibile storia d’amore con Andrea Iannone hanno iniziato a circolare. A settembre, la cantante ha confermato l’interesse reciproco, pur senza aspettative immediate. A ottobre, i due hanno reso ufficiale la loro relazione pubblicando un selfie su Instagram.

Recentemente, durante un’intervista nel podcast di Radio Deejay, Elodie ha descritto il suo rapporto con Iannone come la storia più importante della sua vita, sottolineando la sintonia tra loro e la felicità che prova. Secondo il settimanale Chi, ci sarebbero anche segnali di un possibile matrimonio: Elodie indosserebbe un anello all’anulare sinistro che non era stato avvistato in precedenza, alimentando speculazioni su una proposta di matrimonio.

In una conversazione di luglio, la cantante ha rivelato di aver riflettuto sulla maternità e sull’idea di congelare gli ovuli. Ha dichiarato che il matrimonio potrebbe essere una festa, ma attualmente non ha piani definitivi.

Nel frattempo, Elodie rimane concentrata sui suoi prossimi concerti a San Siro e allo Stadio Maradona in programma per l’8 e il 12 giugno, ma ha lasciato intendere che potrebbero esserci ulteriori annunci nei prossimi mesi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it