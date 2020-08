Elodie non è solo musica (anche se negli ultimi mesi ha pubblicato tre hit su tre: Andromeda, Guaranà e Ciclone), ma anche una testa pensante che non ha timore di dire la sua e di scagliarsi contro i poteri forti, soprattutto se nota delle ingiustizie.

Come il caso di Sergio Sylvestre quando – preso dall’emozione – ha sbagliato l’inno nazionale attirando commenti razzisti e tweet polemici di Matteo Salvini. In quell’occasione Elodie definì il leader della Lega un piccolo uomo e proprio oggi, fra le pagine del Corriere, lo ha ribadito.

“Non lascio passare niente e se vedo anche delle mini-ingiustizie non le tollero. […] Quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità. Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci. Il Paese è meglio di chi lo rappresenta. Certo, c’è tanta ignoranza e sarebbe bello che chi ci governa la diminuisse, anziché far leva su quello”.