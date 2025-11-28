Elodie contro giornalista a Messina

Elodie Di Patrizi si è sfogata sui social con una dichiarazione non diplomatica in riferimento alle polemiche che l’hanno interessata. La cantante è stata al centro dell’attenzione per aver provato a strappare il cellulare a una persona che la stava filmando durante il suo concerto a Messina, mentre eseguiva una coreografia piccante.

Il video della vicenda è diventato virale e si è scoperto che l’uomo che ha subito il gesto non era un fan, ma un giornalista accreditato che stava registrando per lavoro. Elodie ha commentato l’episodio su Instagram, affermando che “puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda” e invitando a tornare agli abbracci e a mettere via il telefono.

La vicenda ha sollevato numerose polemiche, con alcuni che hanno dato ragione all’artista e altri che hanno sostenuto che a un evento pubblico è normale che vengano realizzate riprese. Alcuni hanno anche accusato Elodie di fare troppe bizze da star. L’opinione pubblica è spaccata, con alcuni che la sostengono e altri che la criticano.