Elodie coinvolta in una polemica chiede scusa

Elodie qualche giorno fa ha tenuto un concerto pazzesco al Forum di Assago di Milano e dato il successo ha deciso di replicare anche a novembre a Roma, Napoli e di nuovo Milano.

Arte, maestria, sapienza, sacrificio, Elodie infiamma il Forum di Assago: con lei Elisa e Paola e Chiara https://t.co/1bOtQLiQ0a #ElodieAlForum — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 12, 2023

Fra i mille applausi ha preso piede anche una polemica che ha visto la cantante essere accusata di appropriazione culturale. Questo perché durante il concerto lei e i suoi ballerini hanno sfoggiato passi di voguing senza però aver mai coinvolto persone della scena ballroom.

Nel comunicato, che potete leggere qui sotto, l’Italian Board ha parlato della scena ballroom portata sul palco da Elodie, facendole notare una mancanza.“La sensibilità ed il rispetto esistono, c’è un modo corretto di fare le cose”, si legge sulla nota. Sempre loro hanno fatto notare che anche Beyoncé e il cantante Gustaph che ha rappresentato il Belgio all’Eurovision Song Contest hanno proposto il voguing, chiamando però a esibirsi sul palco persone della scena ballroom.

A poche ore da questo comunicato Elodie (e Gabriele Esposito, suo coreografo) hanno chiesto scusa e l’Italian Board ha così fatto un passo indietro.

“Volevo dirvi che oggi ho parlato con Elodie e Gabriele. Hanno compreso le nostre ragioni e le problematiche che hanno fatto scaturire questa nostra reazione. Si sono scusati con tutti. Hanno ammesso che c’è stata superficialità nella messa in scena e poca conoscenza ed attenzione al mondo ballroom. Vogliono rimediare e sicuramente per le prossime date verranno fatti dei cambiamenti e portate persone ballroom sul palco. Io vi ringrazio dei messaggi e del supporto ricevuto e sono felice nel dirvi che ha tutto avuto esito positivo e costruttivo. Siamo stata ascoltata e credo sia una bella vittoria per tutti!”.

La B. Fujiko, madre della House of Ninja in Italia, tra i firmatari del comunicato precedente, a Novella 2000 ha poi fatto sapere: “Hanno compreso le nostre ragioni e le problematiche che hanno fatto scaturire questa nostra reazione. Hanno ammesso che c’è stata superficialità nella messa in scena e poca attenzione al mondo ballroom”.