Elodie: carriera brillante e amore con Andrea Iannone

Elodie è protagonista di un momento particolarmente positivo nella sua carriera e nella vita personale. Dopo aver esordito nel talent “Amici”, la cantante è diventata una delle icone del pop italiano e recentemente ha debuttato come attrice al Festival del Cinema di Cannes, dove ha presentato il film “Fuori” di Mario Martone, insieme a Matilda De Angelis e Valeria Golino.

Mentre promuove il suo nuovo album “Mi ami, mi odi”, Elodie ha rivelato che la sua carriera continua a essere affiancata da una vita privata altrettanto soddisfacente. Durante un’intervista in un podcast di Radio Deejay, ha discusso della sua relazione con Andrea Iannone, con cui sta da oltre due anni. Elodie ha confermato che questa è la relazione più significativa della sua vita, descrivendo il loro legame come speciale e autentico, sottolineando che sono sempre insieme e che si divertono molto l’uno con l’altro. La cantante ha messo in evidenza quanto si senta libera di essere se stessa con Iannone.

Inoltre, il suo tour estivo, che prevede concerti in stadi prestigiosi come San Siro e lo Stadio Maradona di Napoli, promette di essere un altro capitolo di successo della sua carriera.

Fonte: www.libero.it