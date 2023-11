Elodie, balli hot con Marco Mengoni sotto gli occhi di Iannone

Lo show di Elodie al Mediolanum Forum di Assago hanno riscosso un vero successone: un concerto come inno ala libertà.

Anche questa volta, Elodie non ha deluso. Le sue performance al Forum di Assago ha conquistato tutta Milano che ha ballato e cantato insieme a lei per tutta la sera. Tra balletti sexy ed esibizioni uniche, l’artista romana ha fatto del suo live un atto di beneficenza.

Il grande trionfo di Elodie al Forum di Assago

Le prime due date dell’Elodie Show 2023 a Milano, del 20 e 21 novembre (andate sold out in poche ore), anticipano alla grande il successo assicurato del terzo appuntamento al Forum di Assago, in programma per il 9 dicembre.

Lo scopo dei suoi concerti però non si limitano solo all’intrattenimento, ma hanno anche finalità benefiche. Elodie ha deciso di sostenere la libertà che viene oppressa dalla guerra. “Oltre 449 milioni di bambini vivono in zone di conflitto”, afferma Elodie aggiungendo che “la cultura rende liberi, ma nel mondo 244 milioni di bambini e giovani non vanno a scuola e 771 milioni di adulti sono analfabeti”.

Durante il suo ultimo concerto, la cantante ha inviato messaggi di supporto all’organizzazione RED, associazione a sostegno della lotta contro AIDS, che lotta per migliorare le condizioni di salute nelle parti più fragili del mondo, fornendo cure e sostegno necessari.

I balli sensuali con Marco Mengoni

Accompagnata da 11 ballerini, Di Patrizi ha presieduto il centro del palco con coreografie da togliere il fiato, cantando le hit che hanno fatto di lei la Regina del pop.

Conquistando il pubblico con 26 canzoni in circa 2 ore, Elodie si è esibita con performance sensuali, deliziando i suoi fan con una sexy lap dance al centro del palco. Ad un certo punto, ecco che debutta anche Marco Mengoni, reduce dal loro successo estivo con “Pazza musica” e poi “No stress”.

Al Forum di Assago i due artisti hanno lasciato senza parole gli spettatori, che hanno assistito ad uno spettacolo pieno di passione e sensualità, con tanto di balletti hot. Tutto sotto l’occhio attento di Andrea Iannone, fidanzato di Elodie, che accompagna la sua dolce metà in giro per l’Italia.