Elodie ha finalmente deciso di diventare a tutti gli effetti la Dua Lipa italiana e con Bagno A Mezzanotte ha fatto centro.

Il nuovo singolo (con relativo video che merita di essere visto) è uscito oggi e come scritto dalla cantante sui propri social, tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza. “Il ricavato della vendita del nuovo singolo sarà destinato ai progetti di Save the Children in Ucraina e nei paesi confinanti per distribuire cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno e supporto psicologico ed economico a migliaia di bambini e bambine in fuga dalla guerra“.

Meno bandierine dell’Ucraina sui social e disagio alle Maldive e più fatti. Brava Elodie.



Elodie | Bagno A Mezzanotte | Testo

Stare con te è facile, un po’ come sorridere

Come bere un sorso d’acqua, è come stringere forte il cuscino e mille fate che poi danzano nel solo

Luce e solo polvere, cos’è che mi trascina verso te

E io non lo so, forse stanotte morirò tra le tue braccia come in un vecchio film in bianco e nero

E tu mi sposti i capelli che scendono giù. giù da una spalla così ribelle, un ricciolo già balla

1, 2, 3, alza il volume nella testa

E’ qui dentro la mia festa, baby

1,2,3, alza il volume nella testa

E’ qui dentro la mia festa, baby

Stare con te è facile, quasi come aprire la finestra le sere d’estate

Farsi accarezzare il viso da quel vento caldo a mezzanotte

Fare il bagno

Che cos’è che mi trascina verso te, io non lo so se stanotte morirò

1, 2, 3, alza il volume nella testa

E’ qui dentro la mia festa, baby

1,2,3, alza il volume nella testa

E’ qui dentro la mia festa, baby

Sono ancora sveglia e fuori è quasi l’alba

Mi è sembrato un momento con te

Alza… il volume nella testa, è qui dentro la mia festa

1, 2, 3, alza il volume nella testa

E’ qui dentro la mia festa, baby

1,2,3, alza il volume nella testa

E’ qui dentro la mia festa, baby