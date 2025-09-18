Elodie al San Siro: una notte magica in musica e spettacolo

Giovedì 18 settembre, la televisione italiana propone diverse opzioni. Tra queste, tre programmi si distinguono per le loro caratteristiche uniche e la capacità di offrire esperienze coinvolgenti.

Su Canale 5 va in onda Elodie “San Siro”, uno spettacolo che ha consacrato la famosa cantante in uno dei più prestigiosi stadi italiani. Non si tratta di un semplice concerto, ma di un evento artistico con scenografie elaborate, giochi di luci e un corpo di ballo, arricchito da ospiti come Gianna Nannini, Achille Lauro e Gaia. La scaletta, suddivisa in atti (Audace, Galattica, Magnetica, Erotica), guida il pubblico attraverso la carriera di Elodie, rendendo la musica un’esperienza visiva straordinaria.

Su Italia 1, è la volta di Citadel, una serie creata dai fratelli Russo che unisce diversi generi, tra cui spionaggio e azione. La trama coinvolgente, che attraversa vari paesi, permette allo spettatore di immergersi in un universo narrativo globale. Inoltre, il tempo trascorso seguendo la serie principale arricchisce la comprensione dello spin-off Citadel: Diana, ambientato in Italia.

Infine, Rai 2 presenta Ore 14 Sera, la versione serale del talk di Milo Infante. In questo programma, la cronaca diventa il fulcro dell’attenzione, affrontando casi di attualità e gialli irrisolti. Esperti come criminologi e giornalisti offrono diverse prospettive su temi di rilevanza sociale, garantendo una visione approfondita che suscita interesse nel pubblico. Questo appuntamento si prospetta come un’opportunità imperdibile per gli appassionati di cronaca nera e per i fan del conduttore.