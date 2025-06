Elodie a San Siro: la reazione alla menzione di Marracash

Elodie ha tenuto un concerto di circa due ore e mezza a San Siro, eseguendo 37 canzoni. Durante il finale, alla penultima canzone “Margarita”, un brano realizzato nel 2019 con l’ex fidanzato Marracash, i fan hanno urlato il suo nome. La reazione della cantante è stata visibile e divertente, con la sua ballerina, Giulia Pelagatti, che ha notato e sorriso.

Da quando Elodie e Marracash si sono separati nel 2022, la cantante ha evitato di cantare “Margarita”. Durante la performance, ha interrotto il brano quando, nella versione originale, inizia a cantare Marracash. Quando Elodie ha pronunciato il testo iniziale, i fan hanno immediatamente risposto invocando il nome di Marracash, creando un momento di imbarazzo per la cantante.

In una precedente intervista, Elodie ha descritto Marracash come una persona che continua a far parte della sua vita, sostenendo che la loro relazione, sebbene finita, resta fondamentale per lei. Ha anche parlato delle sue paure riguardo alla genitorialità, affermando di non sentirsi pronta a diventare madre.

Questo concerto ha messo in evidenza il legame ancora presente tra Elodie e il suo ex, nonostante la loro separazione.

