Elodie, A fari spenti: il significato del testo

Elodie, A fari spenti: il testo e il significato della nuova canzone della cantautrice romana, scritta dall’amica Elisa.

L’autunno di Elodie, in attesa del suo tour nei palasport, ricomincia da un nuovo singolo. Un nuovo tormentone anche per la stagione più malinconica dell’anno. Dopo aver duettato per la prima volta con Marco Mengoni nel singolo Pazza musica, l’artista romana è pronta a tornare in vetta alle classifiche con il suo nuovo brano, A fari spenti.

Ancora una volta una canzone che vanta una firma prestigiosa. A scrivere il nuovo brano della cantautrice romana, ex protagonista ad Amici, è stata infatti Elisa, una delle sue più grandi amiche nel mondo della musica.

Elodie: il nuovo singolo prima dei concerti

Prodotto da Marz & Zef, il nuovo pezzo di Elodie prosegue nella sua sperimentazione nel mondo del pop dalle venature fortemente dance. Anche nella stagione più malinconica la cantautrice romana continuerà a farci ballare, ma stavolta con una canzone di assoluta qualità che andrà a preparare l’atmosfera per il suo prossimo tour nei palasport.

Elodie, A fari spenti (ph. credit The Morelli)

In arrivo in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali dal prossimo 22 settembre, il brano farà infatti parte della scaletta degli show in programma in questi mesi:

– 17 e 18 novembre al Palapartenope di Napoli;

– 20 e 21 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano);

– 25 e 26 novembre al Palazzo dello Sport di Roma;

– 5 dicembre al Mandela Forum di Firenze.

Il significato di A fari spenti

Con A fari spenti ancora una volta Elodie prosegue nel racconto di tutte le sfumature dell’amore. La canzone scritta da Elisa presenta infatti una fotografia di alcuni momenti che hanno composto una relazione, momenti che sembravano importanti ma che si sono rivelati piuttosto evanescenti.

I dettagli di questo nuovo singolo di Elodie li scopriremo solo nei prossimi giorni, ma è certo che il brano della cantautrice romana sarà un altro grande successo, pronto a riscaldare l’atmosfera anche adesso che le temperature sia avviano a calare in maniera evidente.

Non resta che iniziare il conto alla rovescia per la partenza del nuovo tour della cantante, un antipasto, probabilmente, anche per il suo ritorno a Sanremo, seppur non sappiamo ancora in quale veste.