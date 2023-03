Elly Schlein è felicemente fidanzata da minimo tre anni con una ragazza misteriosa. Minimo perché – quando nel 2020 ha confessato di essere innamorata di una donna – non ha specificato da quanto tempo durasse la storia.

Elly Schlein: per la prima volta una donna queer al capo del PD https://t.co/navbdRD8rC — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 27, 2023

Tuttavia il mondo del gossip in questi ultimi tre anni non si è mai posto troppe domande in merito a lei, fino alla sua elezione come segretaria del Partito Democratico. Da lì le cose sono cambiate e il suo profilo Twitter, rivoltato come un calzino, ne è stata la dimostrazione. Ora, infatti, sappiamo che nel 2014 Elly Schlein ha scritto che Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno due voci sgradevoli.

Elly Schlein, si chiama Paola la sua fidanzata segreta

Il Corriere della Sera – dopo svariate indagini – è riuscito a scoprire anche chi è la donna che da minimo tre anni fa battere il cuore alla Schlein: si chiama Paola. A svelare il suo nome è stata una deputata del Partito Democratico: “La sua ragazza? Esiste, vivono insieme. Si chiama Paola ed è ancora più riservata di Elly“.

Ora che i paparazzi sanno che questa Paola vive insieme a Elly non ci vorrà molto prima che qualche settimanale pubblichi le loro foto insieme.