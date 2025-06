Elly Schlein: Rosso di Battaglia e Chiarezza sul Referendum

Elly Schlein, ospite a “Un Giorno da Pecora”, ha recentemente tinto una ciocca di rosso per rispettare una scommessa fatta oltre due anni fa, promettendo di farlo se avesse vinto le primarie del PD. Ha dichiarato di non essere pentita della sua scelta di guidare il partito, nonostante il lavoro impegnativo.

Riguardo a Giorgia Meloni e al referendum, Schlein ha accusato la Premier di voler confondere gli italiani. Ha chiarito che non ritirare le schede equivale a non votare, rischiando di compromettere il referendum. Secondo Schlein, Meloni teme una partecipazione elevata, poiché molti italiani, inclusi i suoi elettori, si potrebbero esprimere per cambiare le leggi sulla precarietà e sulla cittadinanza, temi che la Premier avrebbe interesse a evitare.

Schlein ha inoltre affermato che, se il referendum raggiungesse il quorum, sarebbe auspicabile che Meloni si dimettesse, suggerendo che il rapporto della Premier con il Paese sia ormai compromesso, come evidenziato nei recenti risultati delle elezioni amministrative. Ha citato vittorie significative del PD in città come Assisi, Genova e Ravenna, sottolineando l’importanza della collaborazione per affrontare la destra, che dovrebbe preoccuparsi per i risultati futuri.

Fonte: www.adnkronos.com