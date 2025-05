Elly Schlein replica a Pupi Avati: il silenzio di Meloni dopo l’appello ai David di Donatello 2025.

Dopo l’appello del regista Pupi Avati durante la cerimonia dei David di Donatello, il quale ha ricevuto il David alla carriera, sono arrivate le reazioni di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Avati ha chiesto un rilancio del cinema italiano, sottolineando l’importanza delle piccole e indipendenti case di produzione. Ha suggerito che sarebbe utile che la Schlein parlasse con la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Giorgetti per discutere la situazione del settore.

La Schlein ha prontamente risposto, esprimendo il suo supporto all’appello di Avati. Ha condiviso video del suo intervento sui social e ha annunciato che il Partito Democratico ha già presentato una proposta di legge, mirata a creare un’agenzia per lo sviluppo del settore cinematografico. Ha affermato: “Caro Pupi, io ci sto!”.

Anche Giuseppe Conte ha accolto l’invito di Avati, spiegando che il Movimento 5 Stelle sta lavorando da tempo in Commissione Cultura, ascoltando esperti e associati di settore. Ha criticato il governo Meloni, sottolineando che non ha adottato misure concrete per affrontare le problematiche del cinema e si è limitato a nominare amici e alleati in posizioni decisionali. Nonostante ciò, non è ancora giunta alcuna risposta ufficiale dal governo. In concomitanza con il Partito Democratico, Forza Italia ha avanzato una proposta di legge simile, che prevede l’istituzione di un ministero dedicato al cinema.