Elly Schlein duetta con J-Ax sul palco del Forum di Assago

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha recentemente sorpreso tutti apparendo sul palco del Forum di Assago durante un concerto degli Articolo 31, dove ha duettato con J-Ax. Questa esperienza è stata particolarmente significativa per Schlein, poiché il primo album che possedeva da giovane era proprio “Così com’è” di J-Ax. Ha raccontato come la sua relazione con il rapper sia iniziata, sottolineando che lui aveva reagito positivamente a un suo intervento in Aula, in cui sosteneva l’idea del salario minimo durante un dibattito con Giorgia Meloni.

L’evento ha rappresentato per Schlein una novità assoluta; non aveva mai cantato prima. Nonostante gli impegni parlamentari intensi, che l’hanno vista finire un intervento sui temi del lavoro solo un’ora prima del suo ingresso sul palco, è riuscita a partecipare senza nemmeno avere la possibilità di provare. La sua audacia nel salire sul palco e cantare ha catturato l’attenzione del pubblico. Durante la performance, l’atmosfera era vivace e coinvolgente, mostrando un lato diverso della leader politica, che si è lasciata andare e si è divertita come una rapper.

La partecipazione di Schlein al concertone non è passata inosservata sui social, con video e commenti che hanno riempito i feed delle piattaforme, dimostrando come la sua immagine stia evolvendo anche al di fuori della politica tradizionale. La decisione di salire sul palco in un contesto festivo e musicale è stata vista da molti come un modo per avvicinarsi al pubblico e umanizzare la sua figura politica.

Questo episodio testimonia come la musica e la cultura pop possano fungere da un ponte tra diverse generazioni e contesti, rendendo la politica più accessibile e vicina ai giovani. Schlein, quindi, non solo si occupa di temi politici importanti, ma riesce anche a integrare aspetti della cultura contemporanea nella sua comunicazione, dimostrando la sua versatilità e il suo desiderio di connettersi con il pubblico su più livelli. La performance con J-Ax è un chiaro esempio di come la politica possa abbracciare momenti di leggerezza e convivialità, contribuendo a costruire una nuova narrativa attorno alla leadership politica.