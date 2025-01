Elly Schlein contro Trump e Meloni: le sue dichiarazioni

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, esprime preoccupazione per la presenza di Giorgia Meloni all’Inauguration Day di Donald Trump, evidenziando che l’Unione Europea non è stata invitata e chiedendosi quale messaggio si voglia lanciare. Schlein sottolinea che Meloni, andando da sola, potrebbe non riuscire a tutelare gli interessi europei e italiani, e critica la ricerca di Trump di alleati per minare l’unità europea. Propone un rafforzamento della politica industriale europea e investimenti comuni per affrontare le sfide correnti, menzionando l’importanza del Next Generation Ue e della difesa comune.

Commentando il discorso di Trump, Schlein lo definisce aggressivo e preoccupante, avvertendo che dazi e la volontà di uscire dall’accordo Ocse potrebbero nuocere all’Italia e all’Europa. Sottolinea come gli alleati di Trump siano spesso contrari agli investimenti comuni europei e mette in guardia contro il rischio di un nazionalismo di destra che si integra con il capitalismo tecnologico delle grandi aziende. Schlein ribadisce la necessità di una risposta forte e unita da parte dell’Europa, avvertendo che serve un maggiore finanziamento senza compromettere la sicurezza nazionale.

Infine, Schlein si esprime sui referendum ammessi dalla Consulta, inclusi quelli sul Jobs Act e la cittadinanza, affermando l’importanza di non disperdere il patrimonio di mobilitazione. Ribadisce il supporto del Partito Democratico per garantire che i rilievi della Corte siano recepiti e che il comitato promotore del referendum accompagnare il lavoro in Parlamento.