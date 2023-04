Elly Schlein: “Andrò al Pride per portare l’Italia verso l’Europa dei diritti”

Non l’hanno vista arrivare, ma alla fine Elly Schlein il 12 marzo scorso ha raggiunto la segreteria del PD. Con il suo arrivo alla direzione del Partito Democratico ci si aspettano molti cambiamenti, anche in tema di diritti civili. In una recente intervista rilasciata a Vogue Italia Elly Schlein ha parlato dell’affossamento della legge contro l’omofobia (per mano di chi adesso è al governo) e ha dichiarato che come obiettivo si prefigge quello di portare l’Italia più vicino ai paesi dell’Europa occidentale in materia di diritti LGBTQ.

“Vorrei ridurre la distanza che ci divide dai Paesi del Nord Europa. Noi non abbiamo nemmeno una legge contro l’odio e la discriminazione, quella che ha portato avanti Alessandro Zan, con cui lavoriamo tutti i giorni, affossata dalla destra con quel vergognoso applauso nell’Aula del Senato. Andrò al Pride. È un mese di orgoglio e di rivendicazione. Come tante e tanti altri, lo celebro andando alle manifestazioni nelle città, molto partecipate non solo dalla comunità Lgbtq+, ma da tutti quelli che non vogliono vivere nel Medioevo dei diritti e andare verso l’Europa e verso il futuro”.

progressista, intelligente, competente, simpatica, gioca a calcio e suona il piano: Elly Schlein, la mia Segreteria#StaseraCeCattelan pic.twitter.com/PKamYaZh0m — clarissa insolia (@avvclarinsolia) March 21, 2023

Elly Schlein e il ricordo di Lucy Salani.

“Che dolore enorme la scomparsa di Lucy Salani. A 98 anni era la donna trans più longeva d’Italia, una delle poche sopravvissute al campo di concentramento di Dachau ancora in vita. Ci eravamo viste qualche mese fa, gli occhi sempre vivaci e pieni di luce. La forza con cui ha affrontato una vita intensa, di impegno, di resistenza, di testimonianza per la libertà. Mancherà tantissimo”.

