Elly Schlein a Crotone lancia appello per il voto in Calabria

Da StraNotizie
La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha cantato “Bella Ciao” durante un comizio a Crotone, al fianco del candidato del centrosinistra, Pasquale Tridico. Questo gesto ha avuto il significato di richiamare valori di Resistenza e partecipazione in vista delle elezioni regionali in Calabria.

Durante il suo intervento, Schlein ha esortato gli elettori a partecipare al voto, indipendentemente dalle proprie preferenze. Ha sottolineato che è fondamentale coinvolgere anche coloro che hanno perso fiducia nel sistema politico, affermando che ogni voto può influenzare la propria vita. Ha messo in evidenza l’importanza di una svolta significativa per la Calabria, legando la candidatura di Tridico alla tutela della salute e al diritto al lavoro.

Schlein ha criticato l’operato del governo e della giunta regionale di Roberto Occhiuto, accusandoli di non aver realizzato promesse fatte in precedenza. Ha raccontato esperienze toccanti di cittadini che hanno sofferto a causa della situazione della sanità pubblica, evidenziando la mancanza di personale negli ospedali e le difficoltà affrontate da chi ha bisogno di cure. Ha ribadito la sua posizione a favore di una sanità pubblica universalistica, proponendo soluzioni immediate per assumere medici e infermieri.

Infine, ha affrontato la questione dell’astensionismo, esortando i cittadini a recarsi alle urne. Tra le proposte del PD, ha messo in evidenza l’introduzione di un salario minimo, l’investimento in politiche attive per il lavoro e il sostegno alle imprese locali, con l’obiettivo di contrastare l’emigrazione giovanile.

