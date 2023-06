Elliot Page, un famoso attore (omofobo) l’ha minacciato ad una festa ad Hollywood

Tra pochi giorni uscirà in tutto il mondo l’autobiografia di Elliot Page, Pageboy, in Italia edita da Mondadori. Nel libro l’attore candidato agli Oscar parla della sua brillante carriera e di come il sogno però si sia trasformato in un incubo quando la sua vita privata è stata esposta e manipolata dai media. Per questo motivo la star (che ha divorziato dalla moglie) ha sentito il bisogno di raccontare la sua storia.

Nel libro c’è spazio anche per un episodio davvero orribile accaduto nel 2014 ad un party a Hollywood. Ai tempi Elliot Page si era appena dichiarato gay e aveva dovuto affrontare i commenti orrendi di un famoso collega che aveva anche minacciato di ‘dimostrargli che in realtà non era gay e che la sua era solo paura degli uomini’.

Elliot Page: “Ho deciso di raccontarlo perché certe cose capitano a molte persone queer e trans”.

“Il capitolo dedicato a questa persona si intitola ‘famoso str**zo alla festa’. Si tratta di un noto attore che mi si è avvicinato ad una festa e mi ha detto: ‘Non sei gay. Questa roba non è reale. Hai solo paura degli uomini’. Poi mi ha minacciato dicendo ‘Ti sc***rò per farti capire che non sei gay e che la tua è solo paura dei maschi’. Qualche giorno dopo l’ho rivisto in palestra e ha cercato di giustificarsi dicendo ‘non ho problemi con le persone gay te lo giuro’. Io gli ho risposto ‘penso che tu ne abbia’. Nella mia vita mi sono capitate diverse situazioni spiacevoli. Molte persone queer e trans subiscono di continuo certe cose e passano da queste situazioni. Ho inserito quella storia nel libro perché si tratta di evidenziare la realtà, lo schifo con cui abbiamo a che fare e ciò che ci viene detto di continuo, in particolare in ambienti prevalentemente cis ed eterosessuali. Non sto volutamente condividendo il suo nome con il pubblico. Ma ne verrà a conoscenza e saprà che è lui, questo mi basta”.