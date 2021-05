Era il primo dicembre dello scorso anno quando la star di Umbrella Academy ha fatto coming out come uomo transessuale al grido di “Chiamatemi Elliot” ed ora, a distanza di quasi sei mesi, Elliot Page ci ha (e si ha, soprattutto) regalato la prima foto in costume.

“Ciao amici. Voglio condividere con voi che sono trans, il mio pronome è ‘lui’ e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere questo. A essere qui. Di essere arrivato in questo posto nella mia vita. Non posso che esprimere tutta la mia gratitudine alle persone che mi stanno supportando in questo cammino”.

All’epoca del coming out a sostenere la transizione erano stati sia la sua moglie di allora, Emma, sia il team di Netflix, che aveva tranquillizzato i fan di Umbrella Academy in merito al suo personaggio Vanya. “Non si sta pensando a cambiare il genere del personaggio“.

Elliot Page, la prima foto in costume

Tornato single da poco dopo il divorzio da sua moglie Emma, annunciato a gennaio di quest’anno (“Dopo molte riflessioni, abbiamo preso la difficile decisione di divorziare a seguito della nostra separazione la scorsa estate. Però restiamo comunque amici intimi“), Elliot Page si è mostrato su Instagram in costume, fresco di intervento per la rimozione del seno (come testimoniano le cicatrici sotto i pettorali) e di palestra, dato che ha un sixpack da invidia.

“Sto riappropriandomi di quello che sono davvero, ed è veramente bello” – ha dichiarato l’attore a Vaniry Fair – “La differenza maggiore è che adesso esisto per quello che sono. Sento una notevole differenza nel poter finalmente esistere giorno per giorno, minuto per minuto”.