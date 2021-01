Lo scorso dicembre Elliot Page ha fatto coming out come uomo trans. L’attore di Umbrella Academy in un lungo post Instagram ha ringraziato i suoi affetti, tutti gli amici che gli sono vicini in questo momento.

“Ciao amici. Voglio condividere con voi che sono trans, il mio pronome è ‘lui’ e ‘loro’ e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere questo. A essere qui. Di essere arrivato in questo posto nella mia vita. Non posso che esprimere tutta la mia gratitudine alle persone che mi stanno supportando in questo cammino”.

Tra i primi commenti c’era quello della moglie, Emma Portner: “Sono così orgogliosa di Elliot Page. Trans, queer e persone non binarie sono un regalo a questo mondo. Chiedo pazienza e privacy ma anche che vi uniate a me in un fervente supporto della vita dei trans ogni singolo giorno. L’esistenza di Elliot è un regalo. Brilla dolce E. Ti amo così tanto“.

Adesso però è arrivata la doccia fredda, Elliot Page infatti pare abbia chiesto il divorzio alla compagna. A dare la notizia è stato il portale TMZ: “La star di “Juno”, ha chiesto il divorzio dopo soli 3 anni di matrimonio. Elliot ha appena presentato i documenti legali a Manhattan chiedendo lo scioglimento del suo matrimonio con Emma Portner, che ha sposato a gennaio 2018. La coppia aveva annunciato il loro matrimonio a sorpresa su Instagram, con Page che scriveva ‘Non posso credere di poter chiamare mia moglie questa donna straordinaria’. Adesso è finita e ve lo possiamo confermare“.

Poche ore dopo la news pubblicata dal noto sito americano Elliot Page e la Portner hanno pubblicato un breve comunicato: “Dopo molte riflessioni, abbiamo preso la difficile decisione di divorziare a seguito della nostra separazione la scorsa estate. Però restiamo comunque amici intimi“.