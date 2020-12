Elliot Page da qualche giorno ha fatto coming out come persona transgender e per fortuna, a discapito di quanto gli era stato consigliato ad inizio carriera (quando gli venne detto di non rivelare il proprio orientamento sessuale per timore di non lavorare più), il mondo di Hollywood gli ha dimostrato solidarietà e lo ha accolto a braccia aperte.

Ad esprimergli pieno sostegno è stata anche la serie The Umbrella Academy in cui Elliot Page ha interpretato per due stagioni il ruolo di Vanya Hargreeves.

“Siamo così orgogliosi del nostro supereroe, ti amiamo Elliot!”

🖤🎻🖤So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT!!! — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) December 1, 2020

Alla luce del coming out di Elliot Page, il portale Variety ha contattato Netflix per chiedere delucidazioni sul futuro del personaggio di Vanya Hargreeves di The Umbrella Academy, che tornerà con la terza stagione il prossimo anno, e questa è stata la loro risposta in merito:

“Non si sta pensando a cambiare il genere del personaggio”.

Insomma, Vanya continuerà ad esistere e ad essere una ragazza e sarà sempre interpretata da Elliot Page.

Elliot Page, la reazione di sua moglie Emma al coming out

Ad esprimergli pieno appoggio è stata anche sua moglie Emma, che Page ha sposato nel 2018 dopo un anno di fidanzamento.