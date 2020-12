A Grey’s Anatomy si parla italiano. O quasi. L’attrice Ellen Pompeo ha infatti risposto in italiano ad un fan del nostro paese che le aveva scritto su Twitter di essersi fatto un caffè per restare sveglio fino alle 3 di mattina quando, a causa del fuso orario, avrebbe visto in diretta il nuovo episodio della serie.

“Il caffè per stanotte, saranno le 3 di mattina quando l’episodio di Grey’s Anatomy andrà in onda. Ellen spero tu sarai con noi, resto in piedi solo per te“.

A sorpresa la risposta in italiano di Ellen Pompeo:

“Non voglio creare i problemi, ma i fan italiani sono i migliori…Giacomo Gianniotti sei d’accordo?”.

Immediata la risposta di Giacomo Gianniotti che italiano lo è sul serio.

“Sì è vero, i fan italiani sono i migliori”.

Quando Giacomo Gianniotti ha recitato in italiano in Grey’s Anatomy

Giacomo Gianniotti era già finito un po’ di anni fa su questo blog grazie ad uno sketch girato nella quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy con l’attrice Stefania Spampinato.

Nella serie la Spampinato ha interpretato Carina, la sorella lesbica di Andrea / Andrew Deluca, interpretato proprio da Giacomo Gianniotti.