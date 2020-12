Ellen Page di Umbrella Academy di Netflix ha fatto coming out come uomo trans ed ora si identifica come Elliot Page, nome che ha usato anche su tutti i social.

“Ciao amici” – ha scritto l’attore su Twitter – “Voglio condividere con voi che sono trans, il mio pronome è ‘lui’ e ‘loro’ e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere questo. A essere qui. Di essere arrivato in questo posto nella mia vita”.

33 anni, Elliot Page ha sposato nel 2017 la compagna Emma Portner facendo coming out come donna lesbica. In questi anni ha preso consapevolezza di essere un uomo ed ha iniziato la terapia ormonale.