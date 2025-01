Eliza desiderava fuggire, Daniele annotava: ‘Sono completamente folle’

Il caso di femminicidio-suicidio avvenuto a Gualdo Tadino coinvolge Daniele Bordicchia, 39 anni, guardia giurata, ed Eliza Stefania Feru, 30 anni, operatrice socio-sanitaria. Sposatisi sette mesi prima, la coppia ha affrontato difficoltà coniugali, intense litigi e la volontà di separazione da parte di Eliza, che appariva sempre più decisa a lasciare il marito. La madre di Daniele, Cinzia, ha trovato i corpi dei due nella mattina del 5 gennaio, preoccupata perché il figlio non rispondeva alle chiamate.

Dai racconti di chi li conosce, emergono frequenti discussioni che si sono intensificate dopo il viaggio di nozze in Egitto. Eliza aveva iniziato i preparativi per trasferirsi in un’altra abitazione. All’apparenza, la crisi sembrava essersi attenuata, ma le tensioni rimanevano palpabili. Gli inquirenti sospettano che Daniele, non accettando la decisione della moglie di porre fine alla relazione, sia arrivato a un tragico epilogo, usando una Glock 17 calibro 9 regolarmente detenuta per il suo lavoro.

Analizzando i profili social di Bordicchia, emerge un quadro preoccupante della sua personalità. Egli si descriveva come “100% pazzo”, rivelando una sensibilità acuta e una tendenza a risolvere i problemi da solo. In un altro post, dichiarava di essere “10% testardo, 20% perfido, 70% vendicativo”, alternando messaggi romantici nei confronti di Eliza a minacce inquietanti, indicando una natura instabile e potenzialmente pericolosa.

Nonostante le voci dei vicini che affermano di non aver sentito litigi, gli eventi indicano una crescente tensione in casa. Gli investigatori ritengono che la decisione di Daniele di uccidere la moglie e poi togliersi la vita sia il risultato di una crisi emotiva, accentuata dalla paura e dal rifiuto dell’abbandono. Il caso ha sollevato interrogativi sulle dinamiche di coppia e sull’isolamento emotivo che talvolta porta a eventi così drammatici. La tragedia di Gualdo Tadino rappresenta un tragico esempio delle conseguenze estreme di relazioni disfunzionali e della necessità di attenzione nei confronti dei segnali di disagio psichico.