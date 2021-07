Se hai aperto questo articolo è perché sei un fan di Élite, ma se non hai finito la quarta stagione e non vuoi spoiler… SCAPPA!

Miguel Bernardeau, Guzman, dopo quattro stagioni lascerà ufficialmente la serie. Ad annunciarlo è stato proprio lui nel corso di un video pubblicato proprio dal canale di Netflix.

E ancora:

“Voglio dire grazie a tutta la squadra di Élite, la produzione, la direzione, tutti i miei colleghi, quelli che sono ancora qui e quelli che non ci sono più, vi avrò per sempre nel mio cuore. E’ stato un piacere immenso lavorare con tutti voi. Girare questo show non è mai stato facile, è stata un’esperienza stupenda, alcune volte difficile ma molto molto costruttiva ho imparato tanto e ne sono grato“.

Nel virgolettato, riportato da CiakGeneration, l’attore ha poi aggiunto:

“Perciò grazie a Netflix per questa opportunità e a tutti i creatori. Ma soprattutto, grazie Guzman per avermi insegnato che, non importa chi e quando, non è mai troppo tardi per cambiare. Addio“.