Lo scorso 8 agosto i media spagnoli avevano battuto la notizia che voleva il cast della quarta stagione di Élite messo in quarantena a causa di un attore trovato positivo al tampone.

“La Spagna è uno dei paesi attualmente più colpiti e proprio in questi giorni è stato trovato positivo al Covid-19 anche un attore del cast di Élite, costringendo così la produzione ad interrompere le riprese e mettere tutti in quarantena. […] Secondo il magazine spagnolo FormulaTv le riprese della quarta stagione di Élite sono state interrotte dopo un solo giorno, anche se non sappiamo chi sia l’attore trovato positivo al Covid-19, ma pare che fosse asintomatico e che sia emersa la sua positività solo grazie ai test a cui sono stati sottoposti tutti gli attori”.

La notizia, a distanza di circa tre mesi, è tornata virale perché è stato rivelato il nome dell’attore che è stato trovato positivo: si tratta di Itzan Escamilla, ovvero Samuel in Élite. A parlare è stato lui sul magazine Hola.

“Sono guarito, avevo sintomi all’inizio, ma poi sono diventato subito asintomatico. Questo momento mi sta sta dando molta angoscia. Sto passando un periodo peggiore rispetto a quello del lockdown, perché durante la reclusione non avevo nemmeno la possibilità di vedere un po’ fuori e pensavo che sarebbe finita presto, magari dopo l’estate. Ora ho paura. Beh, paura no, non è la parola esatta. Più angoscia. Ho voglia di fare delle cose e non posso fare niente”.