Élite: svelati i sei nuovi attori della settima stagione

L’universo di Élite non si arresta e nonostante manchino una ventina di giorni all’uscita della sesta stagione (18 novembre) Netflix ha già annunciato chi saranno le new entry della settima stagione. Sei nuovi attori fra alunni e adulti. Ci saranno: Gleb Abrosimov, Mirela Balic, Fernando Lindez, Nadia Al Saidi, Alejandro Albarracin e Ivan Mendes.

hay nuevas caras en #Élite7 👀 ojo a las sorpresas. meet the new faces joining #Elite7 👀 watch out for a surprise. pic.twitter.com/nrDiwwAzhe — EliteNetflix (@EliteNetflix) October 25, 2022

The new cast members of #Elite7 have been announced. pic.twitter.com/cbdGq9mXQP — Pop Crave (@PopCrave) October 25, 2022

Ovviamente tutti gli occhi sono puntati su Fernando.

Élite: nella settima stagione tornerà anche Omar

Nel corso della quinta stagione (che vedremo a novembre) assisteremo all’addio da parte di Rebeka, Omar, Samuel e Cayetana e l’ingresso degli attori Ander Puig (attore transgender che interpreterà il primo personaggio trans), Carmen Arrufat Blasco, Ana Bokesa, Álvaro de Juana e Alex Pastrana.

Quello di Omar però non sarà un addio, ma un arrivederci: tornerà nella stagione 7!