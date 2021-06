Élite 4 è realtà e se c’è una cosa tremendamente imbarazzante (successa a tutti, non fingiamo) è quella di imbattersi in una scena di sess0 mentre si guarda un film (o una serie, come in questo caso) insieme ai propri genitori.

Alla luce delle varie scene spinte presenti nella quarta stagione della serie spagnola, una fanpage ha scritto una breve guida dettagliata su tutte le scene più calienti, da skippare velocemente e mandare in fast forward per evitare imbarazzi con i propri genitori.

Dai rapporti a due ed a tre fra Ander, Omar e Patrick, alle scene fra Ari contesta fra Guzman e Samuel. Il contenuto erotico nella quarta serie è alto, anzi: altissimo.

Da quello che si evince da questo breve tutorial gli episodi più sobri sono il primo, il quarto, il sesto e l’ottavo (anche se nel primo c’è da segnalare la doccia fra Ander e Patrick, con tanto di conversazione cringe).

Ander e Patrick: la loro conversazione in doccia è la cosa più cringe di Élite * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/Kme5EQ9Mrl — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 25, 2021

Élite, le scene più infuocate della quarta stagione

Le puntate più spinte sono invece la seconda, la terza e la quinta che contengono tutte ben due alert. La settima, invece, ne ha solo uno. Insomma, non è un caso se la serie spagnola è vietata ai minori di 14 anni. No?

Ovviamente sappiamo tutti di chi è la colpa…

La rappresentazione della comunità LGBT nella serie:

“La serie rappresenta la diversità e tutti i colori dell’amore è vero. – ha dichiarato Manu Rios – Credo che sia bello che un progetto come questo dia visibilità a questa comunità, o ad altri temi che necessitano di maggiore rappresentanza, mi sembra incredibile. Sono favorevole a far parte di cose del genere e parlare con assoluta naturalezza e con un pubblico così giovane. E proprio in merito a questo, la nuova stagione tocca argomenti leggeri, divertenti e sensuali, ma anche tematiche molto serie come dicevamo”.