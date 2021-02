La quarta stagione di Élite deve ancora uscire, ma Netflix nella giornata di oggi ha già annunciato l’arrivo della quinta con tanto di due nuove new entry che andranno ad aggiungersi alle quattro new entry della quarta stagione, che dovrebbe essere pubblicata in estate.

I due nuovi attori sono Valentina Zenere (attrice argentina, nota per il ruolo di Ámbar Smith nella telenovela di Disney Channel Soy Luna) e André Lamoglia (attore brasiliano anche lui noto per un teen drama di Disney Channel).

Élite 5, i due nuovi personaggi

Élite 4, i personaggi confermati

Fra i personaggi confermati in Élite 4 (come svelato da Netflix) ci sono Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeu), Ander (Aron Piper), Omar (Omar Shanaa), Rebeka (Claudia Salas) e Cayetana (Georgina Amoros).

Ma non solo, perché nella scuola più famosa di Madrid faranno il loro debutto altri tre studenti che saranno interpretati da Manu Rios, Carla Diaz e Martina Cariddi. A loro si aggiunge un’altra new entry, un adulto (un professore? un genitore?) che sarà interpretato da Diego Martin Gabriel.

Ecco le foto anteprima del cast: