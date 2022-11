Élite, come è stato affrontato il tema della transessualità? Ander Puig dice la sua

Fra le novità della sesta stagione di Élite – attualmente su Netflix – c’è senza dubbio l’ingresso di Ander Puig, primo attore transgender. “Viviamo un momento storico in cui ci sono pochi riferimenti per le persone transgender, è giusto che Élite li esponga. Mi sembra una cosa positiva. Nessuno show lo ha ancora mai fatto ed è così bello“.

Nella serie Ander Puig interpreta Nico, uno studente della Las Encinas che ha da poco ottenuto dallo stato i nuovi documenti declinati al maschile. Da quello che ci è stato raccontato del personaggio – senza fare spoiler – Nico ha sempre saputo di essere nato in un corpo sbagliato ed ha effettuato la cura ormonale e la rimozione del seno già a 17 anni grazie al padre chirurgo. I suoi genitori non gli hanno mai fatto ostruzionismo e lo hanno fin da subito capito, anche se si sono mostrati un po’ restii quando Nico ha chiesto loro di potersi sottoporre all’intervento di falloplastica.

Nico è etero (uno dei pochi là dentro, oserei dire) e nel corso delle otto puntate ha avuto un paio di flirt. Uno di questi è nato però male perché la ragazza in questione (non faccio nomi per non farvi spoiler) si è lasciata andare a dei commenti indelicati. “Come eri da ragazza?” / “Mi fai vedere una foto di quando eri piccola?”. E così via. Questi commenti hanno suscitato indignazione da parte della comunità LGBT+ perché Nico si invaghisce molto di questa ragazza. A tal proposito proprio Ander Puig ha così placato la polemica.