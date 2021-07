Élite perde un altro storico protagonista della serie e dopo l’addio di Miguel Bernardeau (che interpretava Guzman), ora ad annunciare il suo ritiro è stato Aron Piper, ovvero Ander.

“Per me Élite è stato un enorme viaggio, molto lungo, molto duro, ma mi ha arricchito davvero” – ha confessato Aron Piper, come riportato da ciakgeneration.it – “E’ stato un’opportunità, un mondo del tutto nuovo si è aperto per tutti noi. Siamo diventati una vera famiglia. L’ultima scena che ho girato è stata devastante per me. Ho pianto come un bambino.Tutti quanti hanno applaudito per noi, perché è stata anche l’ultima scena per Miguel. Abbiamo finito nello stesso momento. Un capitolo si è chiuso ma un altro se ne aprirà presto. Questa è l’ultima stagione per me e quindi per Guzman – ha invece raccontato Miguel Bernardeau – è stato davvero emozionante“.