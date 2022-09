Élite 6: svelati i quattro attori del cast originale che hanno abbandonato la serie

Continua il cambio generazionale di Élite, giunto quest’anno – inspiegabilmente – alla sesta edizione.

Come già sappiamo i personaggi di Rebeka, Omar e Samuel non ci saranno più. Gli altri, invece, affronteranno la loro “fase adulta”. Mencia vivrà un momento di grande autostima e cercherà di stare vicino ai suoi fratelli per aiutarli. Ari, invece, passerà un brutto momento, toccherà il fondo. Patrick rafforzerà situazioni che non ha mai affrontato. Ivan si unirà ancora di più al padre.

A loro tre si aggiunge un altro storico personaggio che non è stato confermato e che quindi non vedremo più: Cayetana. Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas e Georgina Amorós diranno così addio ai fan storici della serie.

Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas and Georgina Amorós will not be returning for Season 6 of Élite. pic.twitter.com/K1RMcyf9po — Pop Base (@PopBase) September 26, 2022

Durante la sesta stagione grande spazio lo avrà Isadora. “Isadora è totalmente diversa dalla quinta stagione. Inizia un viaggio intenso e si vedrà in lei un colore diverso. È più empatica, reale e in un momento in cui deve affrontare sentimenti che non aveva mai detto“.

Ma se da una parte Rebeka, Omar, Samuel e Cayetana se ne andranno, la sesta stagione di Élite accoglierà altre quattro new entry interpretate dagli attori: Ander Puig (attore transgender che interpreterà il primo personaggio trans), Carmen Arrufat Blasco, Ana Bokesa, Álvaro de Juana e Alex Pastrana.

Nel bene o nel male, ma Élite è una serie cult di Netflix.

Élite 6: prime foto ufficiali e spoiler della nuova stagione * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/YUQ21mh0ZZ — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 24, 2022

Super confermato, invece, Manu Rios. Il suo Patrick tornerà alla grande.