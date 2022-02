Élite di Netflix porta da sempre in alto la bandiera arcobaleno con personaggi apertamente omosessuali e bisessuali. Dalla prossima stagione, la sesta, debutterà a Las Encinas anche il primo studente transgender interpretato dall’attore Ander Puig. Gli altri nuovi saranno Carmen Arrufat Blasco, Ana Bokesa, Álvaro de Juana ed Alex Pastrana.

Finora si conosce poco in merito alla sesta stagione della serie, se non che uscirà a dicembre di quest’anno. A giugno, invece, uscirà la quinta parte. Ovviamente, conoscendo Élite, qualcuno di loro morirà, altri si accoppieranno..

Mesi fa, l’attore ha dichiarato:

“Per me Élite è stato un enorme viaggio, molto lungo, molto duro, ma mi ha arricchito davvero” – ha confessato Aron Piper, come riportato da ciakgeneration.it – “E’ stato un’opportunità, un mondo del tutto nuovo si è aperto per tutti noi. Siamo diventati una vera famiglia. L’ultima scena che ho girato è stata devastante per me. Ho pianto come un bambino.Tutti quanti hanno applaudito per noi, perché è stata anche l’ultima scena per Miguel. Abbiamo finito nello stesso momento. Un capitolo si è chiuso ma un altro se ne aprirà presto”.